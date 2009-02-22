Нужно настроить CMS DLE

$15
HTML-версткаЗавершен10 заявок271 просмотр
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Вот проблемы которые надо решить:

1)Исправить дизайн модуля комментариев (рисунок прикреплен)

2)После отправки комментариев показывается пустая страница

3)Пустая страница после добавления новости и окончания регистрации (т.е. например нет текста: "Ваша новость была успешно добавлена в базу данных. Добавить еще или Вернуться назад")

4)Не работает кнопка проверки логина при регистрации ( не чего не происходит)

Все дела в шаблоне сайта!

P.S. На сообщения в личку отвечать не буду!

15 лет назад
derin
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Hikitin_C
Сергей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все оплатил..... С ним можно работать!
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