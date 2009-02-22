Нужно настроить CMS DLE

Вот проблемы которые надо решить:

1)Исправить дизайн модуля комментариев (рисунок прикреплен)

2)После отправки комментариев показывается пустая страница

3)Пустая страница после добавления новости и окончания регистрации (т.е. например нет текста: "Ваша новость была успешно добавлена в базу данных. Добавить еще или Вернуться назад")

4)Не работает кнопка проверки логина при регистрации ( не чего не происходит)

Все дела в шаблоне сайта!

P.S. На сообщения в личку отвечать не буду!