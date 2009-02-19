Переверстать шаблон DLE

Нужен модуль такой как и на сайте http://blogs.cetki.com/ Объясняю как он работает: В меню управления блогамим есть кнопка "Настроение" Пользователь выберет смайлик и по желанию вписывает в поле что-то. После чего рядо с с его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон, который меня вполне устраивает.
Но т.к. он создает большую нагрузку на хостера, необходимо его максимально облегчить.
Также рассматриваются предложения по редизайну сайта.
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