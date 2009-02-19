Переверстать шаблон DLE

HTML-версткаЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Есть шаблон, который меня вполне устраивает.

Но т.к. он создает большую нагрузку на хостера, необходимо его максимально облегчить.

Также рассматриваются предложения по редизайну сайта.

15 лет назад
avantum
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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