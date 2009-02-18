Сверстать страницу

$15
HTML-версткаЗакрыт35 заявок397 просмотров
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Необходимо из PSD файла сверстать страницу.

Сроки и предложения сюда.

Спасибо

15 лет назад
radioman
Юрий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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