Верстка с макета

Вот сайтиг http://www.nelgi.ru/ движок жустина нужно слегка довести дизайн до ума. 1) сделать нормальную менюшку типа "акордеон" 2) прописать стили css для внутреннего оформления статей и модулей ( придумать самим чтоб было органично и симпатично) 3) флэшку воткнуть валидно.
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Здравствуйте!
Нужно сверстать с готового макета основу html шаблона. Дивная верстка, три колонки, как здесь - http://blog.html.it/layoutgala/LayoutGala01.html .
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