Интеграция дизайна в движок

Приватный проект для Кудич Сергей (Kudja).
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Даю макет дизайна psd. Необходимо интегрировать его в движок runcms. То есть первоночально сделать верстку а потом уже насадить на движок. На выходе должен получиться шаблон для runcms.
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