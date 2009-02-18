Необходимо перегнать в HTML сайт без потери

Добрый день, господа weblancer'ы.

Существует сайт avia-plus.com, так вот необходимо перегнать его в html для более удобной работы с ним. желательно без потери всех данных и структуры, так-же за доп. плату могут потребоваться небольшие доработки. Это будет оговорено дополнительно. Если есть вопросы задавайте.