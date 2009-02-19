Отверстать под OScommertse и настроить все

Требуется сверстать дизайн под UMI CMS. Или сверстать и поставить все на UMI, настроить чтоб все работало и т.д. От вас: стоимость и сроки. Примеры работ с UMI желательны. Дизайн покажу выбранному исполнителю, ничего сложного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн, нужно его отверстать под OScommertse, а также настроить магазин к работе.
То, что требуется от сайта:
1)Он должен быть на 2 языках
2)Обязательное наличие разделов и функций:
- Новости
- Каталог товаров (услуг)
-Партнеры, ссылки
- Вакансии
- Скидки, подарки, акции
- Контакты
- Фотоальбомы и фотокаталоги
- Online оформление заказа(Модуль электронной оплаты) - деньги отправляются от клиента на Банковскую карту владельца сайта
-Статьи - рекомендации, материалы
- Отзывы клиентов
- Раздел часто задаваемых вопросов
- Поиск по сайту
- Возможно также будет оплата еще по вебмани (человек оплачивает и ему открывается ссылка для скачивания)
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