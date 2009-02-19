Отверстать под OScommertse и настроить все

HTML-версткаЗакрыт7 заявок172 просмотра
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Есть дизайн, нужно его отверстать под OScommertse, а также настроить магазин к работе.

То, что требуется от сайта:

1)Он должен быть на 2 языках

2)Обязательное наличие разделов и функций:

- Новости

- Каталог товаров (услуг)

-Партнеры, ссылки

- Вакансии

- Скидки, подарки, акции

- Контакты

- Фотоальбомы и фотокаталоги

- Online оформление заказа(Модуль электронной оплаты) - деньги отправляются от клиента на Банковскую карту владельца сайта

-Статьи - рекомендации, материалы

- Отзывы клиентов

- Раздел часто задаваемых вопросов

- Поиск по сайту

- Возможно также будет оплата еще по вебмани (человек оплачивает и ему открывается ссылка для скачивания)

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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