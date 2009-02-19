Нужен модуль такой как на сайте

Нужен модуль такой как и на сайте http://blogs.cetki.com/

Объясняю как он работает: В меню управления блогамим есть кнопка "Настроение" Пользователь выберет смайлик и по желанию вписывает в поле что-то. После чего рядо с с его ником появляется смайлик а при наведении всплывает текст.

Модуль к скрипту BlogHost

Для сайта - messages.com.ua