Верстка, шаблон Joomla 1.10.15

С лучшим ПРОФЕССИОНАЛОМ своего дела я еще не сотрудничала! Владимир знает html лучше, чем я русский язык! Он Мастер! Очень приятный в общении, легко ответит на любой вопрос.Он делает гораздо больше, чем его просишь. И ему совсем не сложно удовлетворить даже мелкие прихоти по верстке. Я очень рекомендую Владимира всем, кому нужна профессиональная верстка и установка сайта. Только не загружайте его сильно... Я собираюсь в дальнейшем сотрудничать только с ним! Спасибо огромное, Володя! 100 баллов из 10-ти!