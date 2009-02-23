Верстка шаблона ShopCMS из JPG

Выбранный исполнитель пропал

но дизайн он нарисовал - его утвердили заказчики и им он очень нравится (во вложении)

Нужно закончить начатое (в максимальной схожести с макетом т.к. исходника дизайна нет)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Все возможности SHOPCMS должны быть использованы

2. Каталог должен быть 2-х уровневый

3. При создании нами новых блоков должна поддерживаться та же стилистика

Максимум 100 у.е. - ПОСТОПЛАТА

Максимальное разрешени файла 1280x1106

Во вложении пример 800x600