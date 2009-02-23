Верстка шаблона ShopCMS из JPG

$100
HTML-версткаЗавершен8 заявок235 просмотров
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Выбранный исполнитель пропал

но дизайн он нарисовал - его утвердили заказчики и им он очень нравится (во вложении)

Нужно закончить начатое (в максимальной схожести с макетом т.к. исходника дизайна нет)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Все возможности SHOPCMS должны быть использованы

2. Каталог должен быть 2-х уровневый

3. При создании нами новых блоков должна поддерживаться та же стилистика

Максимум 100 у.е. - ПОСТОПЛАТА

Максимальное разрешени файла 1280x1106

Во вложении пример 800x600

15 лет назад
WhiteCrow
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Fredi
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Быстро Аккуратно Профессионально Буду обращатся еще Рекомендую
Одни приятные впечатления сложились в ходе совместной работы! Задача была поставлена чётко и ясно! Работал без предоплаты...После завершения работы сразу получил оплату! Буду рад и в дальнейшем сотрудничать с Александром!
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