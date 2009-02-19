Верстка 2-х дизайнов

Есть шаблон, который меня вполне устраивает. Но т.к. он создает большую нагрузку на хостера, необходимо его максимально облегчить. Также рассматриваются предложения по редизайну сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик для 2-х дизайнов. Если один хорошо сверстал - делаешь 2ой. Или выберу сразу 2х чтобы параллельно работали.
Требования к верстке:
DIV+CSS без таблиц, стили в отдельном файле
Валидная, кроссбраузерная, резиновая. Оба дизайна на всю ширину экрана. Дизайны простенькие, скрин обоих прилагается.
За каждый по 1.500 рублей
Срок - до понедельника.
Без предоплаты. WebMoney. Предложения писать здесь. БЕЗ ЛИЧЕК.
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