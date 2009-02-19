Верстка 2-х дизайнов

$50
HTML-версткаЗакрыт39 заявок523 просмотра
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Нужен верстальщик для 2-х дизайнов. Если один хорошо сверстал - делаешь 2ой. Или выберу сразу 2х чтобы параллельно работали.

Требования к верстке:

DIV+CSS без таблиц, стили в отдельном файле

Валидная, кроссбраузерная, резиновая. Оба дизайна на всю ширину экрана. Дизайны простенькие, скрин обоих прилагается.

За каждый по 1.500 рублей

Срок - до понедельника.

Без предоплаты. WebMoney. Предложения писать здесь. БЕЗ ЛИЧЕК.

15 лет назад
StDionis
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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