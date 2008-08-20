Есть сайт: http://tikkurila.ru/ Необходимо разработать дизайн очень похожий на этот, только в других цветах и с другими директориями. Жду предложений по цене и примеры Ваших работ.
Разработка дизайна сайта
Здравствуйте!
Предлагаю Вам разработать дизайн сайта www.aonn.ru
Тема - оказание юридических услуг.
Движок - webdirector, другой мне не хочется, т.к. мне этот показался удобным.
Условия: Сайт должен быть БЕЗ: "справедливых" "юридических" лиц/морд, фотографий верховного суда США, Фемиды, судьи и ее молотка итд. и тп.
С уважением, Олег
Заявки фрилансеров
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