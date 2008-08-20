Дизайн на скорую руку

В приложении загружен эскиз - как это должно выглядеть.

В центре будет окошко с просмотром видео (это для информации, его рисовать не нужно)

Слева сидит Пушкин. Справа - дерево. Должно быть одной картинкой (может быть взять одну фотографию и сделать ее фоном)

На внутренних страницах будет текст на том месте где на главной видео.

icq 475508888

[email protected]

+7 9200141971

Будут вопросы - пишите, звоните.

Очень важно сдать в среду утром.

Выберу кто сделает дешевле.