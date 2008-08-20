Нужно сделать шаблон для DLE . дизайн + верстка = шаблон DLE. Тема "кино". Бюджет - 50 у.е. Подробности при общении: 428133534
Простой дизайн сайта
Для компании-производителя сейфовых дверей.
Сроки - до пятницы.
Каков бюджет?:)
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