Для компании-производителя сейфовых дверей. Сроки - до пятницы. Каков бюджет?:)
Дизайн сайта по продаже софта
Нужно сделать оригинальный дизайн и верстку.
Наличие вашего портфолио обязательно.
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