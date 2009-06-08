Дизайн агентства недвижимости

Не знаю какой движок выбрать, склоняюсь больше к DLE.

Пример движка http://www.1arenda.ru/ .

Функциональность приблизительная, поиск квартиры, удобное меню, галерея и т.д.

Хочется солидность, удобство и легкость в обращений.

Если мне память не отказывает, вот тут тоже DLE http://otash-uz.com/design/engine/modules/imagepreview.php?image=http://otash-uz.com/design/uploads/posts/2007-11/1195033486_otash-uz_shodlik.jpg .

Автор данного дизайна очень креативно подошел к делу и не совсем понятно, что это DLE.

Нужен очень стильный, теплый дизайн.

Говорю сразу, заказывать сегодня-завтра не буду, надо обсудить с напарником и потом уже приступать.

За дизайн и верстку к сожалению не более 100 $

+В качестве оплаты возможно услуги SEO - оптимизатора.

Консультация/обучение/анализ вашего сайта/оптимизация и продвижение.

SEOшник я))

P.S Портфолио-обязательно.