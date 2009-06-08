Дизайн агентства недвижимости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки404 просмотра

Не знаю какой движок выбрать, склоняюсь больше к DLE.

Пример движка http://www.1arenda.ru/ .

Функциональность приблизительная, поиск квартиры, удобное меню, галерея и т.д.

Хочется солидность, удобство и легкость в обращений.

Если мне память не отказывает, вот тут тоже DLE http://otash-uz.com/design/engine/modules/imagepreview.php?image=http://otash-uz.com/design/uploads/posts/2007-11/1195033486_otash-uz_shodlik.jpg .

Автор данного дизайна очень креативно подошел к делу и не совсем понятно, что это DLE.

Нужен очень стильный, теплый дизайн.

Говорю сразу, заказывать сегодня-завтра не буду, надо обсудить с напарником и потом уже приступать.

За дизайн и верстку к сожалению не более 100 $

+В качестве оплаты возможно услуги SEO - оптимизатора.

Консультация/обучение/анализ вашего сайта/оптимизация и продвижение.

SEOшник я))

P.S Портфолио-обязательно.

DLE
16 лет назад
Luntik
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Посмотрите сайт: http://www.s-t-i-n.ru/ Это "черновой" вариант. С главной страницы - вход на сайт по кабелю (отдельно) и по металлу (отдельно). Мы торгуем и тем, и другим. Нужно доработать дизайн, чтобы он смотрелся ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта для Webasyst Shop-script

    $250

    У нас есть выкупленный магазин Webasyst Shop-script с небольшими доработками. Необходимо разработать дизайн и сделать верстку. Заполнять его будем сами. Возможны дальнейшие доработки при эксплуатации. Желательно выработать дизайн в процессе обсуждения при личной встрече (Москва, ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн на скорую руку

    $50

    В приложении загружен эскиз - как это должно выглядеть. В центре будет окошко с просмотром видео (это для информации, его рисовать не нужно) Слева сидит Пушкин. Справа - дерево. Должно быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для DLE

    Нужно сделать шаблон для DLE . дизайн + верстка = шаблон DLE. Тема "кино". Бюджет - 50 у.е. Подробности при общении: 428133534

    DLE
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить шаблон DLE

    $10

    Нужно убрать колонку авторизации и за место ее поставить картинку, убрать кнопки: оценки, подробнее, автор, просмотров, комментарии и еще 1 мелочь. P.S. Предпочтение отдам тем кто предложит меньшию цену! ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $500

    Здравствуйте! Предлагаю Вам разработать дизайн сайта www.aonn.ru Тема - оказание юридических услуг. Движок - webdirector, другой мне не хочется, т.к. мне этот показался удобным. Условия: Сайт должен ...

    Дизайн сайтов100 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн сайта за два - три дня!

    Есть сайт: http://tikkurila.ru/ Необходимо разработать дизайн очень похожий на этот, только в других цветах и с другими директориями. Жду предложений по цене и примеры Ваших работ.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад