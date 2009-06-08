Дизайн магазина в стиле 5 авеню

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки424 просмотра

Нашему клиенту нужен дизайн интернет-магазина на 100.000+ товаров в стиле магазинов 5 авеню в Нью-Йорке. Клиенту важно, чтобы дизайн: с одной стороны – подчеркивал элитарность магазина, а с другой (без нарушения стиля) – позволял продавать совершенно разные категории товаров, такие как: продукты питания для гурманов, подарки и подарочные корзины, элементы памяти, мобильные телефоны и принадлежности, фильтры для воды и медицинское оборудование. Хотя дизайн может быть простым, важна проработка деталей и стиль. По этому проекту возможно дальнейшее постоянное сотрудничество, а также новый заказ без конкурса в течение 1-2 месяцев. Хотя это не является требованием, преимуществом будет, если вы сможете еще и сверстать дизайн, и сдать нам работу в виде готовой темы x-Cart. Эта дополнительная работа может быть, как включена в стоимость, так и оплачена отдельно.

Пожалуйста, обращайтесь только, если у вас есть опыт создания дизайнов больших интернет-магазинов (и вы можете их показать), есть хорошее портфолио, и с максимально конкретным предложением. Спасибо.

16 лет назад
ARTONI
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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