Нужен дизайн темы для wordpress блога.

Тематика - повторные выборы в Молдове. На главной странице нужно сделать голосование с отображением результатов в виде флеш графиков (по типу как в гугл аналитикс) + отображение главных новостей.

Основа темы блога еще не выбрана, поэтому у исполнителя будет свобода выбора наиболее подходящей темы.