Дизайн блога

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Завершен20 заявок265 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать дизайн блога в стиле Веб 2.0.

Ничего сверх естественного не требуется, простой, легкий, не перегруженный графикой диз.

Ваши предложения скрыты от других участников проекта.

По всем вопросам обращайтесь в ICQ 8838117.

16 лет назад
psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Verlva
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
3 дня
Хороший дизайнер, с "правильным" подходом к делу. Выполнил все до самой мелочи, мелкие правки внес моментально. Приятный в общении, терпеливый! В общем доволен сотрудничеством на все 100%. Большое спасибо Дмитрий.
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Заявки фрилансеров

Verlva
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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