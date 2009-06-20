http://www.nnforum.ru - имеем форум. Имеем довольно большую и крупную шапку. Задача - уменьшить шапку. По высоте - сократить до букв - "Форум Нижнего Новгорода". ...
Дизайн блога
Добрый день!
Необходимо разработать дизайн блога в стиле Веб 2.0.
Ничего сверх естественного не требуется, простой, легкий, не перегруженный графикой диз.
Ваши предложения скрыты от других участников проекта.
По всем вопросам обращайтесь в ICQ 8838117.
Выбранный исполнитель
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