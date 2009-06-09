http://www.nnforum.ru - имеем форум. Имеем довольно большую и крупную шапку. Задача - уменьшить шапку. По высоте - сократить до букв - "Форум Нижнего Новгорода". ...
Сделать несложный дизайн сайта
Дизайн сайта состоит из 3 страниц. Тематика сайта и требования в файле. Дизайн должен быть не сильно загружен графикой, простой на восприятие, юзибилити, использовать мягкие цвета.
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