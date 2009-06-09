Дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок724 просмотра
#1$

Создать шаблон дизайна сайта в psd плюс порезка html. Макет главной страницы и каталога продукции. Уже существует логотип, его можно подкорректировать или предложить свой вариант. Предпочтение в тонах соответствующих логотипу.

Направление корпортативного сайта, который занимается продажей моторных масел и является официальным представителем в регионе ведущих мировых брендов.

Хорошим бонусом для вас при выборе работ, будет предоставления логотипа в векторе для официальных бланков компании, визиток и так далее

В случае успешного сотрудничества, возможны перспективные отношения в будущем.

HTML
16 лет назад
druid
50 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
16 лет назад

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