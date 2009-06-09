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Создать шаблон дизайна сайта в psd плюс порезка html. Макет главной страницы и каталога продукции. Уже существует логотип, его можно подкорректировать или предложить свой вариант. Предпочтение в тонах соответствующих логотипу.

Направление корпортативного сайта, который занимается продажей моторных масел и является официальным представителем в регионе ведущих мировых брендов.

Хорошим бонусом для вас при выборе работ, будет предоставления логотипа в векторе для официальных бланков компании, визиток и так далее

В случае успешного сотрудничества, возможны перспективные отношения в будущем.