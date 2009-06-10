Разработка шапки сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок350 просмотров

Необходимо разработать шапку для сайта.Тематика - фильмы.Шапка должна быть привлекательной и иметь связь с названием и тематикой сайта.

16 лет назад
_Stavr_
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$20
1 день
Заказал у Галины шапку для сайта.Результат приятно удивил.Работа была выполнена в срок.Галина дейтвительно большой специалист в этом деле.
Очень приятно было работать с Николаем! Четкое ТЗ, посильная помощь, своевременная оплата. Очень рекомендую к сотрудничеству! Больше бы таких заказчиков :)

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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