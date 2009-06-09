Дизайн для ИМ.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт83 заявки638 просмотров

Нужен супер бюджетный, но в то же время милый дизайн для ИМ.

16 лет назад
Little-Kosh
Полина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$350
5 дней

Заявки фрилансеров

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для экспедиционной компании

    $250

    Требуется дизайн сайта для экспедиционной компании (доставка грузов). Нужен дизайн главной страницы (краткая информация, список городов, контакты) и дизайн внутренней страницы. Тип сайта: визитка Стиль: деловой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $40

    Требуется дизайн сайта ПОД DLE 8.0. Нужен яркий и запоминающийся. Необходимы категории Софт Музыка Игры Для Мобилы Электронные книги XXX Обои ...

    DLE
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта строительной тематики

    $250

    Требуется дизайнер для создания дизайна сайта строительной тематики. Организация занимается продажей кровли, металлоизоляцией гидроизоляцией и тп. Понравившиеся проекты: 1. http://www.elkor-spb.ru/ - больше всего понравился, особенно флешка. 2. http://roofer.by/ ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Необходимо сделать простой дизайн главной страницы сайта (без програмирования и написания текстов - только графика) полное техзадание в приложении.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн+верстка для DLE

    Здравствуйте. Требуется качественный дизайн + вёрстка. Сайт на движке DLE. + небольшая адаптация дизайна под спец. модуль для движка. Повторяю: КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн. Пионеров просьба не обращаться. Только с хорошим портфолио. Подробности ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн блога

    Добрый день! Необходимо разработать дизайн блога в стиле Веб 2.0. Ничего сверх естественного не требуется, простой, легкий, не перегруженный графикой диз. Ваши предложения скрыты от других участников проекта. По ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка шапки сайта

    $20

    Необходимо разработать шапку для сайта.Тематика - фильмы.Шапка должна быть привлекательной и иметь связь с названием и тематикой сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать несложный дизайн сайта

    $40

    Дизайн сайта состоит из 3 страниц. Тематика сайта и требования в файле. Дизайн должен быть не сильно загружен графикой, простой на восприятие, юзибилити, использовать мягкие цвета.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Создать шаблон дизайна сайта в psd плюс порезка html. Макет главной страницы и каталога продукции. Уже существует логотип, его можно подкорректировать или предложить свой вариант. Предпочтение в тонах соответствующих логотипу. Направление корпортативного сайта, который ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад