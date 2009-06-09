Дизайн сайта строительной тематики

Требуется дизайнер для создания дизайна сайта строительной тематики.

Организация занимается продажей кровли, металлоизоляцией гидроизоляцией и тп.

Понравившиеся проекты:

1. http://www.elkor-spb.ru/ - больше всего понравился, особенно флешка.

2. http://roofer.by/ - навигация

3. http://olepat.by/ - элементы дизайна строительной тематики.

Со всех этих сайтов можно "отдолжить" по чуть-чуть и что нить из них слепить.

Вернее на 1й сайт можно что нить прикрутить с 2х остальных)). Владелец очень хотел видеть флешку с 1 сайта (возможно похожую) на своем сайте.

Не хочу вас в чем то ограничивать и поэтому предоставляю вам право на эксперименты. Возможно у кого то есть готовые варианты дизайна, присылайте договоримся.

Бюджет $150-250+.

Сроки 1-2 недели.

Все вопросы, обсуждения и предложения ICQ 476-359-808 либо [email protected].

Организация находится в Минске, Белоруссия, поэтому для минчан возможна оплата налом

ЗЫ если что не уточнил, вопросы в ICQ 476-359-808.