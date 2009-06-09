Разработка дизайна и верстка дизайна для портала
Дизайн сайта строительной тематики
Требуется дизайнер для создания дизайна сайта строительной тематики.
Организация занимается продажей кровли, металлоизоляцией гидроизоляцией и тп.
Понравившиеся проекты:
1. http://www.elkor-spb.ru/ - больше всего понравился, особенно флешка.
2. http://roofer.by/ - навигация
3. http://olepat.by/ - элементы дизайна строительной тематики.
Со всех этих сайтов можно "отдолжить" по чуть-чуть и что нить из них слепить.
Вернее на 1й сайт можно что нить прикрутить с 2х остальных)). Владелец очень хотел видеть флешку с 1 сайта (возможно похожую) на своем сайте.
Не хочу вас в чем то ограничивать и поэтому предоставляю вам право на эксперименты. Возможно у кого то есть готовые варианты дизайна, присылайте договоримся.
Бюджет $150-250+.
Сроки 1-2 недели.
Все вопросы, обсуждения и предложения ICQ 476-359-808 либо [email protected].
Организация находится в Минске, Белоруссия, поэтому для минчан возможна оплата налом
ЗЫ если что не уточнил, вопросы в ICQ 476-359-808.
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