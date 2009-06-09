# 1 — $

Требуется дизайн сайта для экспедиционной компании (доставка грузов).

Нужен дизайн главной страницы (краткая информация, список городов, контакты) и дизайн внутренней страницы.

Тип сайта: визитка

Стиль: деловой

Цветовая гамма: синяя (как в логотипе)

Понравившиеся сайты: http://www.lonmadi.ru (понравилась шапка)

Пожелание директора по дизайну шапки: по центру фура с крутящимися колёсами, и меняющиеся в бэкграунде города (москва, спб, киров, ...). Хотя возможно что то другое.

Структура сайта и векторный логотип в атаче. Блоки отбиты линиями только для схематичности.