Требуется дизайн сайта ПОД DLE 8.0. Нужен яркий и запоминающийся. Необходимы категории Софт Музыка Игры Для Мобилы Электронные книги XXX Обои ...
Дизайн сайта для экспедиционной компании
Требуется дизайн сайта для экспедиционной компании (доставка грузов).
Нужен дизайн главной страницы (краткая информация, список городов, контакты) и дизайн внутренней страницы.
Тип сайта: визитка
Стиль: деловой
Цветовая гамма: синяя (как в логотипе)
Понравившиеся сайты: http://www.lonmadi.ru (понравилась шапка)
Пожелание директора по дизайну шапки: по центру фура с крутящимися колёсами, и меняющиеся в бэкграунде города (москва, спб, киров, ...). Хотя возможно что то другое.
Структура сайта и векторный логотип в атаче. Блоки отбиты линиями только для схематичности.
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