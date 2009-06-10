Нужен дизайн сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок338 просмотров

Требуется дизайн сайта ПОД DLE 8.0. Нужен яркий и запоминающийся.

Необходимы категории

Софт

Музыка

Игры

Для Мобилы

Электронные книги

XXX

Обои

Эротика

Фильмы

Разное

и тд

По бокам реклама. Коды скажу.

Необходимо нарисовать название StartWarez.Ru и сделать шапкой. Все остальное по усмотрению дизайнера.

DLE
16 лет назад
Cooler666
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад
$40
2 дня
Сделал все отлично со всеми примечаниями! Знает свою работу и делает все ответственно.
Очень хороший заказчик, предоставлял полностью ТЗ, что облегчало работу, был все время на связи! Приятно работать! Будем сотрудничать!
avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад
$80
7 дней
Выполнил все качественно и в срок. Спасибо!
Грамотный и вежливый заказчик. Немного нервничал по поводу сроков, но сроки и правда были сжатые. В итоге все остались довольны. Спасибо!

Заявки фрилансеров

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад
avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад

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