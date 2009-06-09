Нужен супер бюджетный, но в то же время милый дизайн для ИМ.
Создать почти клон сайта
Добрый день!
Создание доски объявлений типо--- www.skelbimai.lt
Чуть изменить дизайн, функционал остается тот же. + системы оплат.
Сколько это будет стоить?
Сроки.
Заявки фрилансеров
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