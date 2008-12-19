Подобие сайта http://www.lenta.ru/photo/ На сайте слева меню с права фотографии, меня интересует такая вещь: хочу что бы фотографии менялись в хаотичном порядке с определенной скоростью (скорость меняется спец бегунком на странице). Меняется красиво! При наведении мышкой на ...