Добрый день! Создание доски объявлений типо--- www.skelbimai.lt Чуть изменить дизайн, функционал остается тот же. + системы оплат. Сколько это будет стоить? Сроки.
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Подобие сайта http://www.lenta.ru/photo/ На сайте слева меню с права фотографии, меня интересует такая вещь: хочу что бы фотографии менялись в хаотичном порядке с определенной скоростью (скорость меняется спец бегунком на странице). Меняется красиво! При наведении мышкой на ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен парсер для сбора информации(техническое описание + фотографии) по определённым ссылкам. В определённый тегах. сборка будет производиться на market.yandex.ru Я создаю сам TXT файл ссылками. Экспорт идёт в базу данных например в mysql, список категорий и т.п. тоже ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Интересует цена. сайт похож на www.cafenews.pl динамически перемещающиеся окна и закладки не нужны! просто стандартно стационарные окна. Проверка IP И языка для выдачи информации. Меню с под категориями. отдельная База данных со своим понятным интерфейсом на разных языках. В интерфейсе ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад