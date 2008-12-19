netoro

Алексей netoro

 
43 годаЭстония/Таллинн
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать почти клон сайта

    Добрый день! Создание доски объявлений типо--- www.skelbimai.lt Чуть изменить дизайн, функционал остается тот же. + системы оплат. Сколько это будет стоить? Сроки.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт с фотками

    Подобие сайта http://www.lenta.ru/photo/ На сайте слева меню с права фотографии, меня интересует такая вещь: хочу что бы фотографии менялись в хаотичном порядке с определенной скоростью (скорость меняется спец бегунком на странице). Меняется красиво! При наведении мышкой на ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание парсера

    $50

    Нужен парсер для сбора информации(техническое описание + фотографии) по определённым ссылкам. В определённый тегах. сборка будет производиться на market.yandex.ru Я создаю сам TXT файл ссылками. Экспорт идёт в базу данных например в mysql, список категорий и т.п. тоже ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт аналог cafenews.pl

    Интересует цена. сайт похож на www.cafenews.pl динамически перемещающиеся окна и закладки не нужны! просто стандартно стационарные окна. Проверка IP И языка для выдачи информации. Меню с под категориями. отдельная База данных со своим понятным интерфейсом на разных языках. В интерфейсе ...

    PHPAjaxFlash
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Создание парсера
Отличные впечатления о Дмитрие как о заказчике. разумная гибкость в требованиях и последовательность в договоренностях. скурпулезность но и ответственность к полномочиям заказчика. буду рад продолжить сотрудничество.
Работу сделал хорошо. Понял без объяснений то что мне надо. Если что, буду обращяться ещё.
Ответный отзыв