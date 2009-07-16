Приватный проект для Yvelir

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка131 просмотр

Необходимо разработать дизайн для сайта с применением 3D-модели.

16 лет назад
apelsin-studio
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$500
2 дня
Огромное спасибо Олег, за профессионально, качественно и быстро выполненную работу. Очень покладистый и уважительный исполнитель. Понимает заказчика с полуслова, долго объяснять не приходится. Приятно было работать. НАдеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Приятно работать с Натальей. Будем сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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