Приватный проект для Yvelir

Огромное спасибо Олег, за профессионально, качественно и быстро выполненную работу. Очень покладистый и уважительный исполнитель. Понимает заказчика с полуслова, долго объяснять не приходится. Приятно было работать. НАдеюсь на долгосрочное сотрудничество!