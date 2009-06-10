Нарисовать дизайн

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Завершен14 заявок222 просмотра

Требуется нарисовать лого и дизайн для простенького сайта-визитки

16 лет назад
karelina
Дарья 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

SAEED
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
От работы с Дарьей, остались только Пазитивные эмоции. Легко нашли общий язык, справились со всеми трудностями и остались довольны результатом. Оплата в срок и в полном объеме. Я доволен работой в целом и работой с Дарьей в частности!

Заявки фрилансеров

SAEED
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад