Оформление e-mail рассылок элементами дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок221 просмотр

Добрый день!

Необходимо оформлять e-mail рассылки, которые мы периодически ведем для пользователей.

В тексте рассылок нужно: создавать баннеры, следить за гармонией расположения элементов и цветовых решений.

Жду вариантов по стоимости.

16 лет назад
vkoror
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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