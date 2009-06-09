Для CMS нужно нарисовать МАКЕТ интерфейса управления интернет магазином (несколько связанных друг с другом форм). Основной упор - чтобы было понятно как пользоваться. Отличительной особеностью CMS является то, что это не только магазин, но и обычный сайт (страницы, фото-галереи, блог и т.п.).

Работа для специалиста по ПРОСТЫМ, интуитивным интерфейсам.

Если сможете качественнно сделать, проставьте вашу сумму и срок выполнения и обязательно дайте ссылку на ОДНУ, ЛУЧШУЮ работу по теме или же обоснуйте - почему выбирать вас. Если есть вопросы - спрашивайте. Спасибо.