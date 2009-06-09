1) Полная смена дизайна, 2) создание flash шапки с навигацией и небольшое flesh меню пользователя после авторизации на сайте, 3) создание символики - логотипа, 4) 2 flash банера: 468*60, 2 flesh ...
Макет интерфейса управления интернет-магазином
Для CMS нужно нарисовать МАКЕТ интерфейса управления интернет магазином (несколько связанных друг с другом форм). Основной упор - чтобы было понятно как пользоваться. Отличительной особеностью CMS является то, что это не только магазин, но и обычный сайт (страницы, фото-галереи, блог и т.п.).
Работа для специалиста по ПРОСТЫМ, интуитивным интерфейсам.
Если сможете качественнно сделать, проставьте вашу сумму и срок выполнения и обязательно дайте ссылку на ОДНУ, ЛУЧШУЮ работу по теме или же обоснуйте - почему выбирать вас. Если есть вопросы - спрашивайте. Спасибо.
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