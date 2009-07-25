Дизайн сайта, flash шапка, баннеры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок412 просмотров

1) Полная смена дизайна,

2) создание flash шапки с навигацией и небольшое flesh меню пользователя после авторизации на сайте,

3) создание символики - логотипа,

4) 2 flash банера: 468*60, 2 flesh банера: 100*100, 2 flesh банера: 88*31

5 ) все это сверстать

- вот сам скрипт в работе как есть сейчас и на который делается дизайн: http://www.mailzona.net/

- лог и пасс для просмотра меню пользователя после авторизации : лог-lanser пасс-123456

- пример дизайна как должно быть но в своем стиле: http://www.profita.ru/main/ouworks.html

- желательно mp3 плеер с возможностью администратору добавлять и удалять композиции

- Бюджет 3000 руб за всю работу а не по отдельности предоплата 30 %

- если устраивает стучите acq 5331646

- в приложении стандартный шаблон сайта ( вдруг понадобиться)

просьба указывать сроки исполнения. Заранее спасибо всем. С уважением Руслан!!!

16 лет назад
mailzona
Руслан 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Impolite
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-3)
16 лет назад
$100
5 дней
Работай доволен все в срок и качественно по высшей оценке хотя и были маленькие огрехи но все мы люди и тем более все решилось в секунду с удовольствием по сотрудничаю еще. Удачи так держать!!!
Работой с Русланом доволен. Приятный в общении человек. Оплата своевременная. Рекомендую. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Impolite
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-3)
16 лет назад

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