Дизайн сайта, flash шапка, баннеры

1) Полная смена дизайна,

2) создание flash шапки с навигацией и небольшое flesh меню пользователя после авторизации на сайте,

3) создание символики - логотипа,

4) 2 flash банера: 468*60, 2 flesh банера: 100*100, 2 flesh банера: 88*31

5 ) все это сверстать

- вот сам скрипт в работе как есть сейчас и на который делается дизайн: http://www.mailzona.net/

- лог и пасс для просмотра меню пользователя после авторизации : лог-lanser пасс-123456

- пример дизайна как должно быть но в своем стиле: http://www.profita.ru/main/ouworks.html

- желательно mp3 плеер с возможностью администратору добавлять и удалять композиции

- Бюджет 3000 руб за всю работу а не по отдельности предоплата 30 %

- если устраивает стучите acq 5331646

- в приложении стандартный шаблон сайта ( вдруг понадобиться)

просьба указывать сроки исполнения. Заранее спасибо всем. С уважением Руслан!!!