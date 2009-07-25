Требуется дизайн сайта, посвященному дорожно-строительной технике.
Дизайн сайта, flash шапка, баннеры
1) Полная смена дизайна,
2) создание flash шапки с навигацией и небольшое flesh меню пользователя после авторизации на сайте,
3) создание символики - логотипа,
4) 2 flash банера: 468*60, 2 flesh банера: 100*100, 2 flesh банера: 88*31
5 ) все это сверстать
- вот сам скрипт в работе как есть сейчас и на который делается дизайн: http://www.mailzona.net/
- лог и пасс для просмотра меню пользователя после авторизации : лог-lanser пасс-123456
- пример дизайна как должно быть но в своем стиле: http://www.profita.ru/main/ouworks.html
- желательно mp3 плеер с возможностью администратору добавлять и удалять композиции
- Бюджет 3000 руб за всю работу а не по отдельности предоплата 30 %
- если устраивает стучите acq 5331646
- в приложении стандартный шаблон сайта ( вдруг понадобиться)
просьба указывать сроки исполнения. Заранее спасибо всем. С уважением Руслан!!!
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