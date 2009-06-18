Приватный проект для anastasia-r

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка150 просмотров

Требуется дизайн сайта, посвященному дорожно-строительной технике.

16 лет назад
umls
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$115
3 дня
Пересмотрел 3 сотни портфолио фрилансеров, остановился на Анастасии, создал приватный проект. Работа совершена быстро и качественно, как и ожидалось. Планирую дальнейшую работу с ней, очень рекомендую.
Хороший заказчик. Терпеливый, спокойный, адекватный. Не было проблем ни с оплатой, ни с пониманием друг друга.

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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