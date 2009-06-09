Шаблон для DLE

Здраствуйте!

Мне нужен шаблон для музыкального сайта с солнечной музыкой реггей в интернете ни чего подходящего под этот стиль не нашел и заказывать ДЕНЕГ НЕТ последнее потратил на покупку хостинга. Движок сайта DLE 8.0 если кто то хочет попробовать сделать шаблон для своего портфолио стучите в (isq 5 10 66 55)