Дизайн музыкального сайта-игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки345 просмотров

Необходим дизайн для музыкального сайта-игры.

Формат: либо векторная, либо растровая графика.

Перед началом работ необходимо предоставить портфолио, старт к работам и получение ссылки на

работающий прототип возможен только после ознакомления с портфолио дизайнера-претендента.

Оплата: $50 за полноценный вариант который не понравится заказчику, $100 за принятый вариант.

16 лет назад
ledokoljob
Сергей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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