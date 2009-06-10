Подробности в icq: 253247
Дизайн для веб студии
Требуется нарисовать дизайн для веб студии. Логотип и фирменные цвета в приложении(файл .cdr)
На странице должно быть:
Новости
Картинка с последней работой
Контакты(телефон, почта)
Заголовок и текст раздела.
Выпадающее меню
Так же еще что либо на ваше усмотрение.
Дизайн должен содержать минимум графики, основной напор на размещение контента.
Так же можно посмотреть на визитку студии http://www.indexone.ru/murro.tif
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