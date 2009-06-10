# 1 — $

Требуется нарисовать дизайн для веб студии. Логотип и фирменные цвета в приложении(файл .cdr)

На странице должно быть:

Новости

Картинка с последней работой

Контакты(телефон, почта)

Заголовок и текст раздела.

Выпадающее меню

Так же еще что либо на ваше усмотрение.

Дизайн должен содержать минимум графики, основной напор на размещение контента.

Так же можно посмотреть на визитку студии http://www.indexone.ru/murro.tif