Необходимо сделать красивый и легкий сайт на простом движке. Насчет подробностей хотелось бы поговорить с избранным исполнителем давайте ссылки на портфолио цена также будет иметь значение при выборе исполнителя ...
Простой маленький дизайн
На сайте fa. websekret. ru на главной странцие есть "лента активаности" нужно ей придумать дизайн в стиль сайта, так получилось, что художник сейчас не может заняться этой доделкой. Готов за работу сейчас оставить отличный отзыв и в течение двух недель выплатить денюжку которую скжаите.
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