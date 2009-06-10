Простой маленький дизайн

На сайте fa. websekret. ru на главной странцие есть "лента активаности" нужно ей придумать дизайн в стиль сайта, так получилось, что художник сейчас не может заняться этой доделкой. Готов за работу сейчас оставить отличный отзыв и в течение двух недель выплатить денюжку которую скжаите.