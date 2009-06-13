На сайте fa. websekret. ru на главной странцие есть "лента активаности" нужно ей придумать дизайн в стиль сайта, так получилось, что художник сейчас не может заняться этой доделкой. Готов за работу сейчас оставить отличный ...
Дизайн для сайта тематика : паркет
Подробности в icq: 253247
Выбранный исполнитель
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