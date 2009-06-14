Требуется нарисовать дизайн для веб студии. Логотип и фирменные цвета в приложении(файл .cdr) На странице должно быть: Новости Картинка с последней работой Контакты(телефон, почта) Заголовок и текст раздела. Выпадающее ...
Необходим дизайн-макет сайта – гастроэнтерология
Необходимо создать дизайн-макет сайта посвященного гастроэнтерологии, в частности заболеваниям желудка человека. Сайт представляет собой справочник, в котором собрана информация о заболеваниях желудка, методах их профилактики и лечения. Основная задача, которую требуется выполнить – создать легкий для восприятия дизайн-макет, способствующий беспрепятственному ознакомлению посетителей с представленной на сайте справочной информацией.
Описание дизайн-макета:
В «шапке» сайта необходимо разместить изображение, либо набор изображений, явно выражающих направленность веб-сайта (предположительно, это символическое изображение желудка, либо пищеварительный тракта человека). В шапке, либо сразу под ней, необходимо расположить поле «Поиск». По левому краю страницы, начиная от «шапки» и следуя до «подвала» проходит отделенный от основной части блок меню, в котором располагаются ссылки на справочные материалы. Центральную и правую часть страницы занимает текст выбранной статьи. В «подвале» необходимо выделить место под информацию об авторстве размещенных на сайте материалов и размещение кнопок статистики разнообразных рейтингов.
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