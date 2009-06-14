Необходим дизайн-макет сайта – гастроэнтерология

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки409 просмотров

Необходимо создать дизайн-макет сайта посвященного гастроэнтерологии, в частности заболеваниям желудка человека. Сайт представляет собой справочник, в котором собрана информация о заболеваниях желудка, методах их профилактики и лечения. Основная задача, которую требуется выполнить – создать легкий для восприятия дизайн-макет, способствующий беспрепятственному ознакомлению посетителей с представленной на сайте справочной информацией.

Описание дизайн-макета:

В «шапке» сайта необходимо разместить изображение, либо набор изображений, явно выражающих направленность веб-сайта (предположительно, это символическое изображение желудка, либо пищеварительный тракта человека). В шапке, либо сразу под ней, необходимо расположить поле «Поиск». По левому краю страницы, начиная от «шапки» и следуя до «подвала» проходит отделенный от основной части блок меню, в котором располагаются ссылки на справочные материалы. Центральную и правую часть страницы занимает текст выбранной статьи. В «подвале» необходимо выделить место под информацию об авторстве размещенных на сайте материалов и размещение кнопок статистики разнообразных рейтингов.

16 лет назад
Lirus
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$50
1 день
Благодарю Андрея за качественно выполненную работу, остался доволен нашим сотрудничеством, в дальнейшем, непременно, воспользуюсь вновь его услугами.
Было приятно поработать, спасибо

Заявки фрилансеров

yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад

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