Дизайн для магазина цифровых товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки165 просмотров
#1$

1)Меняем дизайн. Делаем,

2)1 банер 468*60,

3)1 банер 100*100,

4)1 банер 88*31

5 Все это сверстать

Сроки исполнения и цена?

исходник в PDS предоставляю

16 лет назад
mailzona
Руслан 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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