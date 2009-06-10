Требуется нарисовать дизайн для веб студии. Логотип и фирменные цвета в приложении(файл .cdr) На странице должно быть: Новости Картинка с последней работой Контакты(телефон, почта) Заголовок и текст раздела. Выпадающее ...
Дизайн для магазина цифровых товаров
1)Меняем дизайн. Делаем,
2)1 банер 468*60,
3)1 банер 100*100,
4)1 банер 88*31
5 Все это сверстать
Сроки исполнения и цена?
исходник в PDS предоставляю
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