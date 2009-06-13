Дизайн сайта + лого

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Завершен51 заявка522 просмотра

Требуется дизайн сайта + лого.

Бюджет минимальный.

16 лет назад
ssl
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Grafds
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$1
3 дня
Приятный в общении человек.Видно любит своё дело.Подошёл очень серьёзно к проекту.Хотя предложений было очень много от других пользователей и я очень рад,что выбрал имеено его.Выполнил работу классно.В будущем буду обращатся к нему вновь и вновь.
Здесь маленькая шкала, для того что б оценить этого заказчика, я бы ему поставил не менее тысячи. Очень хороший заказчик. Четко поставленная задача, конкретно знает что хочет получить в результате, в связи с чем было легко работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Grafds
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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