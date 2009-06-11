Требуется нарисовать дизайн для веб студии. Логотип и фирменные цвета в приложении(файл .cdr) На странице должно быть: Новости Картинка с последней работой Контакты(телефон, почта) Заголовок и текст раздела. Выпадающее ...
Дизайн сайта по продаже таблеток виагры
Движок WordPress.
Стиль: Развлекательный
Цветовая гамма: На выбор рабочего
Например: http://www.dickshop.ru/
Очень хотелось бы с флэшем.
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