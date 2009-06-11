SMF - изменить дизайны шаблонов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки222 просмотра

Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ).

Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими.

Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотипчик, иконка, обычно)...

Ориентир цен. До 10уе за шаблон... Повторюсь, шаблоны готовы, но их необходимо поправить.

Сайтов десятки.

Для теста, сделайте на шаблоне Babylon (идет в стандартном наборе, вместе с SMF) тематический дизайн для "Форума любителей синих черепах" и вышлите скрин в приват (дизайн, понятно, не будет использован... но, важно видеть уровень работы.)

Напишите свою цену. Повторюсь, речь не о разовом заказе, есть десятки шаблонов.

16 лет назад
MAVrikos
Алексей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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