Разукрасить шапку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки432 просмотра

Есть рисунок в приложении выполненный черными линиями. Задача разукрасить чтобы он превратился в красочную шапку для сайта elgon.ru. Небо должно быть голубое от светлого к темному к верху. Дома теплых тонов. Форма рабочих зеленая или какая будет лучше гармонировать с остальной композицей. Убрать мусор если понадобится. А также надпись в левом верхнем углу ООО "Элгон".

16 лет назад
ssbor
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Работает быстро и ответственно. Учел все пожелания. Будем сотрудничать и дальше.
Порядочный, очень приятный в общении. Оплатил сразу, утвердил быстро. Чёткая постановка задач, всё по делу! Рад был сотрудничать.

Заявки фрилансеров

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад