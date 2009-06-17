Разукрасить шапку

Есть рисунок в приложении выполненный черными линиями. Задача разукрасить чтобы он превратился в красочную шапку для сайта elgon.ru. Небо должно быть голубое от светлого к темному к верху. Дома теплых тонов. Форма рабочих зеленая или какая будет лучше гармонировать с остальной композицей. Убрать мусор если понадобится. А также надпись в левом верхнем углу ООО "Элгон".