Дизайн сайта и лого для компании Вековой Восток сайт будет размещен: vekovoyvostok.com содержание : очень перекликается с http://nazdorovye.com.ua/ предпочтения в дизайне: ozone.in.ua
Разукрасить шапку
Есть рисунок в приложении выполненный черными линиями. Задача разукрасить чтобы он превратился в красочную шапку для сайта elgon.ru. Небо должно быть голубое от светлого к темному к верху. Дома теплых тонов. Форма рабочих зеленая или какая будет лучше гармонировать с остальной композицей. Убрать мусор если понадобится. А также надпись в левом верхнем углу ООО "Элгон".
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