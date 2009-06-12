Дизайн сайта и лого для компании Вековой Восток сайт будет размещен: vekovoyvostok.com содержание : очень перекликается с http://nazdorovye.com.ua/ предпочтения в дизайне: ozone.in.ua
Редизайн сайта недвижимости
Здравствуйте.
Есть сайт недвижимости www.magreal.ru
Платформа ASP.NET 2.0
Необходимо:
1. Разработать новый графический дизайн
2. Натянуть его на существующий сайт
Можно подавать заявки на исполнение только одного пункта.
От вас - цены, сроки, примеры работ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Есть темлейт дизайна. Нужно его прикрутить к неткат. 1 страница будет на всем сайте. Работы там на 20 минут и цена за такую работу строго 600р. Оплата сразу же после выполнения. Пишите строго в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен дизайн строительной фирмы, бюджет 200 у.е.Дизайн сайтов102 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо разработать дизайн эскорт-агентсва. Агенство работает в основном с клиентами из СНГ. Требования: легкость, отсутствие пошлости и клипарта. P.S. Я представитель заказчика, но выбор исполнителя осуществлять буду не ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ). Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими. Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотипчик, иконка, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн сайта + лого. Бюджет минимальный.Завершен16 лет назад
- $500
Движок WordPress. Стиль: Развлекательный Цветовая гамма: На выбор рабочего Например: http://www.dickshop.ru/ Очень хотелось бы с флэшем.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Дизайн должен быть полностью уникальным. Очень желательно использовать флэш. профиль сайта: Информации о Отлях и отдыхе в ТурцииДизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $160
Металлоторгующая компания объявляет конкурс на создание дизайна сайта. особых пожеланий нет, пусть это будет ваш полет фантазии =) корпоративные цвета оранжевый и серый, но вовсе не обязательно использовать именно их. логотип компании прилагаю. профиль ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн-макет сайта посвященного гастроэнтерологии, в частности заболеваниям желудка человека. Сайт представляет собой справочник, в котором собрана информация о заболеваниях желудка, методах их профилактики и лечения. Основная задача, которую требуется выполнить – создать легкий ...Завершен16 лет назад