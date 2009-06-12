Срочно дизайн инет-магазина по продаже диванов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки393 просмотра

К завтрашнему вечеру (20:00) требуется дизайн инет-магазина по продаже диванов (верстка не нужна).

Заказчик очень требовательный, так что шаблоны и аппликации не пойдут.

Нужен действительно яркий и стильный дизайн.

Жду в асе (4124452).

Оплата 3000-4000 руб.

16 лет назад
Zextr0
Андрей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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