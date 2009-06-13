Необходимо создать сайт о рыбалке

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок214 просмотров
#1$

Здравствуйте!

Необходимо создать сайт на тему "Охота и рыбалка".

Тип проекта конкурсный.

Для участия, пришилте просто небольшые наброски

и примеры в личку.

Сроки: 2 дня.

16 лет назад
TimeCom
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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