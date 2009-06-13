Есть понравившийся шаблон, заменить рисунок в подвале и настроить меню.
Необходимо создать сайт о рыбалке
Здравствуйте!
Необходимо создать сайт на тему "Охота и рыбалка".
Тип проекта конкурсный.
Для участия, пришилте просто небольшые наброски
и примеры в личку.
Сроки: 2 дня.
Заявки фрилансеров
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