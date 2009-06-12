Есть дизайн шапки сайта в .psd Необходимо в нескольких местах шапки организовать слайд-шоу (меняющиеся маленькие фотографии из базы). Возможны варианты реализации на флеш либо javascript. При выборе проекта, желательно показать пример похожей готовой ...
Доделать шаблон под Joomla 1.5
Есть понравившийся шаблон, заменить рисунок в подвале и настроить меню.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Есть рисунок в приложении выполненный черными линиями. Задача разукрасить чтобы он превратился в красочную шапку для сайта elgon.ru. Небо должно быть голубое от светлого к темному к верху. Дома теплых тонов. Форма рабочих зеленая ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужен дизайн для сайта гостиницыЗавершен16 лет назад
Необходимо по готовому дизайну, сделать шаблон для PHPBB3 в стиле этого дизайна.Закрыт16 лет назад
Подправить, для некоторых страниц сделать, дизайн и сверстать. Верстка - кроссбраузерная блочная резина. Сразу указывать ссылки на портфолио. Если предложение по верстке - то ссылки на блочную резину. В ЛС ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется очень красивый и функциональный дизайн для сайта детского центра. Центр предоставляет психологические услуги для детей, а также развивающие тренинги. На сайте будут: новости услуги гостевая + стандартный набор. ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
Шаблон для DLE 7.5 Тематика: Музыка Нужен Изящный дизайн, уникальный Цвет, текстуры и т.д. - На ваш вкус. Оставляем свои примеры и как связаться.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
К завтрашнему вечеру (20:00) требуется дизайн инет-магазина по продаже диванов (верстка не нужна). Заказчик очень требовательный, так что шаблоны и аппликации не пойдут. Нужен действительно яркий и стильный дизайн. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт недвижимости www.magreal.ru Платформа ASP.NET 2.0 Необходимо: 1. Разработать новый графический дизайн 2. Натянуть его на существующий сайт Можно подавать ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Есть темлейт дизайна. Нужно его прикрутить к неткат. 1 страница будет на всем сайте. Работы там на 20 минут и цена за такую работу строго 600р. Оплата сразу же после выполнения. Пишите строго в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад