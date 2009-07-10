Дизайн и логотип для регионального сайта

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен64 заявки612 просмотров

Сайт информационно-деловой, местами развлекательный.

Требуется:

1. Разработать логотип сайта

2. Разработать оригинальный дизайн сайта (шапка будет включать лого из п.1)

3. Сверстать главную страницу сайта + 1 внутреннюю.

Все три задачи должен выполнить 1 человек. Крайне желательно. Накрайняк 1 и 2 - один, а 3 - другой.

Дизайн шибко сложный не требуется мудрить. Но уникальность должна присутствовать.

Требования к вёрстке:

1. Кроссбраузерность (Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrome)

2. Валидность xhtml 1.1

3. «Резиновая» верстка, т.е. без ограничения «width».

4. Верстка div’aми (блоками).

В будущем сотрудничество с фрилансером гарантировано, если обе стороны остаутся довольны.

Ваши предложения...

16 лет назад
Int21cen
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

werweb
Алишер 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
7 дней
Адекватный исполнитель. Помог определиться с дизайном. Предложил интересные варианты, после чего продолжили работать над одним конкретным. Я доволен сотрудничеством, получил то, что хотел, при чём за разумные деньги.
Очень надежный, терпеливый и понимающий заказчик. После окончания работы сразу же произвел оплату, в процессе работы не торопил и всегда находился на связи, интеллегентен и мягок в общении. Было очень приятно сотрудничать с таким человеком!

Заявки фрилансеров

werweb
Алишер 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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