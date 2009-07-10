Требуется сделать готовый шаблон для адульт сайта - дизайн+верстка. Жду ваши портфолио с подобными работами и цены.
Дизайн и логотип для регионального сайта
Сайт информационно-деловой, местами развлекательный.
Требуется:
1. Разработать логотип сайта
2. Разработать оригинальный дизайн сайта (шапка будет включать лого из п.1)
3. Сверстать главную страницу сайта + 1 внутреннюю.
Все три задачи должен выполнить 1 человек. Крайне желательно. Накрайняк 1 и 2 - один, а 3 - другой.
Дизайн шибко сложный не требуется мудрить. Но уникальность должна присутствовать.
Требования к вёрстке:
1. Кроссбраузерность (Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrome)
2. Валидность xhtml 1.1
3. «Резиновая» верстка, т.е. без ограничения «width».
4. Верстка div’aми (блоками).
В будущем сотрудничество с фрилансером гарантировано, если обе стороны остаутся довольны.
Ваши предложения...
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